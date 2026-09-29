Cansancio inexplicable e hinchazón de piernas: las señales cardíacas que muchas personas ignoran

El cansancio inexplicable, las palpitaciones y la hinchazón de piernas o manos pueden ser señales de alerta de un problema cardíaco.

El doctor Emilio Salazar advirtió que muchas personas aprenden a convivir con estos síntomas sin buscar diagnóstico.

El especialista mencionó el caso de pacientes que sienten dolor en el pecho, guardan reposo y el dolor desaparece, por lo que pueden pasar años sin un diagnóstico adecuado hasta descubrir que el problema era cardíaco.

Recordó que las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el mundo, con hasta 20 millones de fallecimientos anuales, y que se espera que la cifra aumente con los años, aunque muchos de estos problemas son prevenibles.

Subrayó que las enfermedades cardíacas no afectan únicamente a personas mayores, pues pueden originarse en la juventud y en el adulto joven, por lo que motivó a los adultos de 20 años en adelante a acercarse a su médico y adoptar cambios verdaderos en el estilo de vida, como evitar el sedentarismo, el aumento de peso, el tabaquismo y el consumo elevado de alcohol.