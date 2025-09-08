Frente a cientos de feligreses en la plaza de San Pedro, el papa León 14 canonizó a Carlo Acutis; apodado como el primer santo millennial en la historia de la iglesia católica e influencer de Dios. Su vida fue corta, pues a la edad de 15 años perdió la batalla contra la leucemia; pero su labor de impulsar la evangelización a través de internet y posteriores milagros en centro y Suramérica, fueron suficiente para elevarlo a los altares. De hecho, algunos católicos salvadoreños reconocen su legado y el esfuerzo que hizo a principio de los 2,000 por acercar a los jóvenes a la religión.

Acutis creó un sitio web que documentaba informes de milagros y difundía la fe entre sus seguidores. En el año 2020 fue beatificado por el entonces papa Francisco tras atribuirle dos milagros: el primero en 2013 en campo grande Brasil, donde un niño de siete años se habría sanado de un trastorno pancreático incurable después de tocar un trozo de la camiseta que perteneció al joven; y el segundo milagro ocurrió ese mismo año cuando curó a una joven costarricense de 21 años de un trauma cerebral. Religiosos dicen que esta canonización representa un momento histórico para la iglesia.

La canonización de Acutis es la primera que realiza el papa León 14 a cuatro meses de haber asumido las riendas de la iglesia católica. Algunos feligreses consideran importante que se reconozca la santidad a quienes realizan milagros que se puedan comprobar.

Junto a Carlo Acutis también fue nombrado santo pier giorgio frassatti, un joven que murió en 1925 a los 24 años y que dedicó su vida a servir a los pobres.