El Partido Concertación Nacional tendría como propuesta presidencial al general en situación de retiro Alirio García Flamenco, quien fue jefe del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada entre 2014 y 2019. El exalcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova conocido por su combate a las pandillas, lo acompañaría a la vicepresidencia.

El artículo 152 de la Constitución de la República establece que los militares de profesión no pueden aspirar a la presidencia si se encuentran de alta o si han estado en esa condición durante los tres años anteriores al inicio del período presidencial.

Hasta el momento, Nuevas Ideas, Arena y el FMLN han dado a conocer sus respectivas fórmulas presidenciales para los comicios de 2027. El PCN será el último en iniciar la carrera presidencial a pesar del inicio de la campaña.