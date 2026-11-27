El Tribunal Supremo Electoral avanza en el proceso de inscripción de candidaturas a diputados para las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 60 escaños legislativos, pero ¿cómo se distribuyen entre los departamentos?

San Salvador elegirá 11 diputados, La Libertad 6, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel 5, Usulután 4, Ahuachapán y La Paz 3, mientras que Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Unión, Morazán y San Vicente tendrán 2 representantes. A esta distribución se suman 6 diputaciones de la nueva circunscripción electoral del exterior.

En cuanto a las candidaturas, Nuevas Ideas ya cuenta con sus 60 candidatos propietarios y sus respectivos suplentes oficialmente inscritos en las 15 circunscripciones electorales, entre los rostros conocidos que buscan continuar en la Asamblea están Ernesto Castro, Christian Guevara y Suecy Callejas, quienes compiten nuevamente por el departamento de San Salvador.

El TSE también ha resuelto inscripciones de candidaturas del partido Vamos con 5 planillas, destacando los candidatos Evelyn Paniagua, Daniel Flores y Marcos Palacios, 2 del partido GANA por los departamentos de San Salvador y Santa Ana, 2 del PDC, una en coalición con DS y 2 del PCN, con los candidatos Reynaldo Cardoza en Chalatenango y Manuel Alfonso Rodríguez en San Miguel, aunque estos partidos todavía no cuentan con todas sus planillas oficializadas.

Mientras que las resoluciones de inscripción de las candidaturas por los partidos de Arena y el FMLN aún no han sido publicadas en el sitio oficial de TSE.