La Cancillería asegura que la estrategia de diplomacia económica ha permitido captar 18 millones de dólares en inversión durante el presente año.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira precisó que esta cifra, que se enmarca en los esfuerzos por atraer franquicias internacionales y capital tecnológico, corresponde únicamente a la gestión directa de su institución.

Estos recursos, gestionados de manera conjunta con otras instituciones, se distribuyen en sectores dinámicos como el retail, moda e innovación tecnológica.