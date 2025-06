Es la razón por la cual esta persona aún no se realiza el examen de próstata, aunque está consciente de los beneficios que puede traer en su salud el poder prevenir o tratar a tiempo enfermedades como el cáncer.

El cáncer de próstata es el que más afecta al género masculino, la Organización Panamericana de la Salud establecido que el 21.8% de los canceres detectados, son de ese tipo, mientras que la sociedad estadounidense contra el cáncer dice que uno de cada ocho hombres tendrá esta enfermedad en el transcurso de su vida.

Se recomienda que los exámenes se realicen a partir de los 50 años, pero si existen antecedentes de este padecimiento, se realice a los 45, en preguntas rápidas descartaremos algunos mitos.

¿Si me diagnostican con cáncer de próstata seré menos masculino?

¿Seré menos hombre si me examinan?

¿El chequeo rectal es el único que me puedo realizar?

En ciertos laboratorios del país se realizan las pruebas de antígeno prostático especifico, que es en sangre, el valor ronda los 54 dólares y si existe alguna sospecha el costo es de 99 dólares, algunas personas ya tienen en su agenda anual, este chequeo.

Para realizarse la muestra no se requiere ayuno, pero si abstinencia sexual de 3 a 5 días antes, no haber presentado diarrea en dos días previas, no ciclismo, ni cabalgar, andar en moto 24 horas antes de la prueba, tampoco se recomienda el baño sauna ni realizarse tacto rectal.