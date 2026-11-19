El cáncer de páncreas representa un desafío para la medicina porque en sus etapas iniciales puede no presentar síntomas evidentes. El cirujano oncólogo Alan Canales explica que la mayoría de los casos se diagnostica cuando el tumor ya está avanzado.

Canales detalla que este órgano se ubica detrás del estómago y cumple funciones hormonales y digestivas. Cuando una célula tumoral inicia una lesión, las células crecen de forma descontrolada y generan un tumor.

La dificultad radica en que los síntomas suelen aparecer cuando el tumor ha crecido o ya comprometió otros órganos adyacentes.

El especialista señala que ante cualquier síntoma o duda lo importante es consultar a tiempo para detectar la lesión en estadios tempranos.