La detección temprana del cáncer de mama salva vidas, según enfatizó la doctora Dalia Alas del Hospital Centro Ginecológico durante una reciente entrevista.

La especialista explicó que, dado que esta enfermedad es asintomática en sus inicios, los chequeos preventivos son la herramienta más efectiva para combatirla.

Por ello, el hospital ha lanzado una promoción con mamografías digitales a un costo accesible de $35, lo que facilita el acceso a un diagnóstico preciso que puede detectar lesiones milimétricas hasta tres años antes de ser palpables.