El cáncer de mama es el más común a nivel mundial, afectando principalmente a las mujeres, y aunque ocurre con menos frecuencia, los hombres también pueden padecerlo, manifestándose de la misma manera, es decir un bulto o hinchazón en el tejido o cambios en el pezón, aunque tienen mayores posibilidades de detectarlo a tiempo.

Al igual que la mujer este cáncer puede desarrollarse en edades avanzadas, entre los 40 y 70 años, aunque no se descarta que pueda aparecer en edades tempranas, sometiéndose a la mastectomía para extirpar la mama.

En El Salvador, el cáncer de mama representa el 35% de los casos de cáncer identificados, el 99% en mujeres y solo el 1% en hombres, según últimos datos, en el mundo en un año se diagnosticaron 2.3 millones de casos nuevos.