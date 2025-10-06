Especialistas en salud bucal advierten que una llaga que no sana en dos semanas puede ser señal de cáncer bucal, una enfermedad que afecta tejidos como encías, lengua y paladar, y que requiere detección temprana.

El Dr. Mauricio Ayala de la Universidad Evangélica explica que el sarcoma de Kaposi ataca principalmente a personas inmunodeprimidas, incluyendo pacientes con VIH o enfermedades sistémicas como diabetes e hipertensión.

La campaña universitaria enfatiza la autoexploración bucal periódica, una práctica crucial que permite identificar lesiones sospechosas y derivarlas oportunamente al oncólogo para mejorar el pronóstico.