El costo de la canasta básica salvadoreña trepó a 274 dólares para una familia de casi cuatro integrantes en octubre de 2026, el valor más alto registrado a la fecha.

Ese monto equivale al 67 % del salario mínimo y deja a los hogares con menos de la mitad de sus ingresos para cubrir el resto de sus necesidades.

La Oficina Nacional de Estadísticas y Censos reporta que en enero ese mismo costo era de 251 dólares.

En solo 10 meses, la alimentación familiar se encareció casi 24 dólares, un alza de alrededor del 9,4 %. El rubro que disparó la escalada fue el de las verduras.

Los vegetales de mayor consumo subieron 37,9 % en apenas un mes.

La lista la encabezan el huisquil, el repollo, los tomates, el chile verde, la cebolla y las papas.

El pan francés siguió con un incremento de 10,3 %, empujado por el encarecimiento de sus derivados: aceite, margarina y manteca. Los huevos completaron la escalada con una diferencia de 9,4 %.

El peso de esos precios se mide contra los ingresos formales. El salario mínimo en la industria alcanza los 408,80 dólares, mientras que en las maquilas llega a 402,32 dólares.

La canasta también incluye frijoles, leche, carnes y azúcares, de modo que el gasto alimentario absorbe la mayor parte del sueldo de un trabajador.

La brecha entre el área urbana y la rural no alivia el panorama. En el campo, la canasta básica llegó a 191,66 dólares, con una diferencia de 33 centavos frente a septiembre de 2026.

Desde enero, la zona rural acumula un alza de 8,40 dólares. En la ciudad, el costo diario por persona llega a 2,22 dólares; para toda la familia, ronda los 9,14 dólares.

La tendencia no muestra señales de freno. Si los últimos meses se repiten, en diciembre la canasta rural podría superar los 193 dólares y la urbana acercarse a los 282.