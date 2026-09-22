Campeonato Centroamericano y del Caribe de Gimnasia Artística inicia en El Salvador 

El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Gimnasia Artística USAG y Excel 2026 dio inicio este día en el Complejo Deportivo Ciudad de Merliot, con la participación de 700 atletas masculinos y femeninos que han llegado a El Salvador en busca de lograr una medalla, según el reporte deportivo.

Entre los países participantes están México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico, y algunos atletas ya ganaron medalla en su primer día de competencia.

Los organizadores explicaron que se trata de niveles como principiantes, pero que son importantes para futuras competencias más fuertes, y que los deportistas vienen entrenando intensamente todo el año. El campeonato se llevará a cabo hasta el domingo 27 de septiembre.