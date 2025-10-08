“Habilidades para la vida, sana convivencia y prevención del abuso”, son los tres pilares en los que se basa el programa Félix y Susana, cuyo significado va más allá de unos nombres, es la apuesta a tener menores felices y sanos a través de la prevención y el abordaje de diferentes tipos de abusos como el físico, cibernético, sexual y psicológicos.

En El Salvador se tiene una población de 1.7 millones de niños y adolescentes que representan el 27.5% del total de personas en el país, el 43% son de primera infancia, 23% niños y un 34% adolescentes, el evitar que ocurra algún tipo de violación a sus derechos puede prevenir situaciones traumáticas para ellos.

También se activa un protocolo al detectar que un menor está sufriendo algún tipo de abuso.

Aunque este programa se implementa en El Salvador a través de la Fundación Sura y Fepade, desde hace ocho años y se han beneficiado a más de 9,423 niños, se hizo el lanzamiento de contenidos digitales que incluye una serie animada y videojuegos en línea, como herramientas lúdicas.