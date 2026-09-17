Campaña de recolección de residuos electrónicos  

Mantener residuos electrónicos en casa o hacer un mal manejo de ellos puede causar impactos para el medio ambiente y la salud de las personas a través de la liberación de sustancias químicas. El Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutivo una campaña de recolección de estos desechos, salvadoreños han aprovechado la oportunidad para entregar aquello que ya no utilizan.

Según la Organización Mundial de la Salud, millones de aparatos eléctricos y electrónicos son descartados cada año en todo el mundo debido a fallas o al final de su vida útil. Ante esta problemática, expertos señalan que habilitar centros de acopio especializados es urgente para garantizar una gestión adecuada de estos residuos.

Cables mixtos, cargadores, microondas, celulares, tablets, laptops, computadoras, ventiladores, licuadoras, son algunos de los aparatos que está recibiendo la institución en su campaña.

La jornada continuará el resto de la semana, el viernes 18 y sábado 19 estarán ubicados en el parque San José y en el centro de San Salvador, a partir de las 7:30 de la mañana.