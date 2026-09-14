Campaña de prevención del suicidio anuncia jornada con charlas y espacios de escucha en San Salvador

Funpsisan realizará una jornada de prevención del suicidio el 19 de septiembre en el Parque Cuscatlán, con charlas y atención para quienes necesiten ser escuchados.

La campaña de prevención del suicidio contempla actividades entre la 1 y las 5 de la tarde, con participación de distintas instituciones.

Entre los invitados figuran el doctor Ricardo Sosa, especialista en criminología; Rosa Luz Regalado, especialista en familia; y Tefi de Sosa, directora del programa Abraza la Vida.

Los especialistas de la fundación también estarán disponibles para escuchar a personas que deseen contar con un espacio de acompañamiento.

Durante la jornada se abordarán situaciones relacionadas con la ideación suicida y las dificultades que pueden llevar a una persona a considerar que no existe una solución para sus problemas. La organización también plantea orientar sobre la importancia de buscar apoyo especializado.