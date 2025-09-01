Gloribel Arias llegó desde San Juan Opico al distrito de Santa Tecla, para que su perrita Nila participará en la cuadragésima novena campaña de esterilización y castración mixta del proyecto Esperanza; una cirugía que tuvo un costo total de 55 dólares con medicamentos incluidos, procedimiento que en clínicas privadas rondan los 100 dólares en adelante dependiendo del tamaño de la mascota.

Y es que está campaña estaba dirigida especialmente para personas escasos recursos y rescatistas independientes que no cuentan con los medios para realizarles el procedimiento a sus mascotas.

A partir de los 3 meses de edad en machos y 4 meses de edad en hembras, se pueden someter a estas cirugías, además de contar con un buen estado de salud y tener sus vacunas al día, Karla Escobar, coordinadora de proyecto Esperanza, señala que aparte de reducir la sobrepoblación de mascotas en las calles, este procedimiento les ayuda a prevenir padecimientos a largo plazo.

Un total de 44 mascotas, 20 felinos y 24 caninos fueron beneficiados con esta cirugía, especialistas aseguran que el procedimiento es ambulatorio y tiene una duración entre 20 y 25 minutos para hembra y entre 15 y 20 minutos en machos.