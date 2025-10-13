En medio de un contexto donde el gobierno busca implementar un plan para rescatar a miles de animales que viven en las calles, algunas organizaciones hacen sus esfuerzos en este tema, por ejemplo, estas son mascotas domésticas que fueron esterilizadas por un grupo de médicos veterinarios que forman parte del proyecto Esperanza, entre perros y gatos, suman al menos 40 los que se les hizo el proceso quirúrgico, esto en Santa Tecla, La Libertad, si bien la campaña tiene un bajo costo económico, pues los propietarios de los animales se ahorra al menos 50 dólares, y contribuyen a que estas mascotas se reproduzcan en las calles.

Quienes llevaron sus mascotas, asegura que esto tiene beneficios, porque ayuda a controlar la reproducción de perros y gatos callejeros, además, que sus animales ya no se escaparan de sus viviendas.

Estas campañas las realizan todos los meses en Santa Tecla, y en ocasiones en Ahuachapán y publican información referente a estas en sus redes sociales donde aparecen como proyecto Esperanza 503, quienes están enfocados en rescatar, rehabilitar, esterilizar y promueve la adopción.