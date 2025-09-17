Los Jonas Brothers confirmaron el regreso de «Camp Rock» al compartir las primeras imágenes desde el set de grabación de la tercera entrega, tras 15 años de silencio.

En un video publicado en sus redes sociales, los hermanos recrean un diálogo emblemático de las películas originales bajo el mensaje «Buenos días campistas».

Aunque la fecha de estreno y la plataforma de streaming aún no se han anunciado, este avance ha generado una inmediata euforia entre los fanáticos, quienes desde 2010 esperaban noticias de una posible secuela de la franquicia que los catapultó a la fama global.