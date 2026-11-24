Dos accidentes de tránsito involucraron a un camión y una ambulancia, que derraparon y chocaron contra barreras de seguridad en diferentes puntos del país.

Los percances se registraron durante las primeras horas de la mañana, en medio de las lluvias que dejaron las calles resbaladizas.

Uno de ellos ocurrió en Los Próceres, donde un camión perdió el control mientras circulaba de poniente a oriente e impactó contra la barrera de seguridad del paso a desnivel Hermano Bienvenido a Casa. El hecho dejó únicamente daños materiales y una grúa del Viceministerio de Transporte retiró el vehículo.