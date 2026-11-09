Caminata canina en Santa Tecla

A toda velocidad y con las patitas bien puestas en movimiento, Zeus se convirtió en uno de los protagonistas de la primera caminata canina realizada en el distrito de Santa Tecla. Su energía le permitió recorrer el trayecto en aproximadamente cuatro minutos y llegar en primer lugar.

Pero Zeus no fue el único que se robó las miradas, más de 150 salvadoreños se dieron cita en el palacio tecleño junto a sus mascotas para ser parte de esta iniciativa, que recorrió las calles hasta llegar al parque Cafetalón.

Otro de los destacados fue Galileo, quien junto a Raúl alcanzó el segundo lugar. Una experiencia que demuestra que la actividad física no solo beneficia a las mascotas, sino también a quienes las acompañan.

Más allá de la competencia, la jornada tuvo un propósito solidario: visibilizar las necesidades del centro de resguardo de Santa Tecla, recaudar fondos para apoyar su labor y promover la adopción de caninos.

Rifas, desfile de mascotas y stands de patrocinadores complementaron esta actividad, que buscó fomentar la convivencia, el bienestar animal y la tenencia responsable.