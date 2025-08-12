La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Wilber Alexis Peña Castillo y Erika Judit Rodríguez González por el robo de una motocicleta en la residencial Brisas de Lourdes, Colón, La Libertad.

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los sospechosos sustrayendo el vehículo que estaba estacionado frente a una vivienda.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron ubicar y detener a la pareja, quienes enfrentarán cargos por hurto agravado.

La PNC destacó la importancia de los sistemas de seguridad y la denuncia oportuna para combatir este tipo de delitos.