Calor y falta de lluvias persistirán en el país tras el fin de la canícula

El Ministerio de Medio Ambiente confirmó que la canícula llegó a su fin, pero el calor y la falta de lluvias continuarán en el país, con mayor impacto en la zona oriental, donde se advierte la probabilidad de nuevos períodos de sequía meteorológica.

El período de menos lluvias dentro del invierno se extendió del 23 de junio al 5 de septiembre, influenciado por el fenómeno de El Niño.

Las autoridades recomiendan a la población hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y hacer un uso responsable del agua.

A los agricultores les sugieren planificar el riego y las siembras con asesoría técnica.