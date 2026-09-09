Calor extremo en El Salvador rompe récords históricos de temperatura máxima

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador reportó que la estación Guija, en Santa Ana, alcanzó los 37.5 grados Celsius, superando su récord máximo histórico de septiembre de 2005.

El observatorio también registró temperaturas extremas en otras zonas del país, como Santa Rosa de Lima con 42.5 grados, San Miguel con 39 grados, y San Francisco Gotera y Conchagua con 38.5 grados cada una.

A pesar de las lluvias registradas en algunos puntos del territorio, las altas temperaturas no ceden, según reportaron los habitantes. Autoridades mantienen activa la alerta roja por sequía meteorológica desde agosto, el mes más seco desde 1971 y que superó 15 récords de temperatura máxima.