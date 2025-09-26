Según un informe de la Organización Climate Central reveló que entre los meses de julio y agosto a nivel mundial se registraron olas de calor que superaron los 45 grados, es decir las más altas en la historia.

El calor extremo, con temperaturas diurnas y nocturnas peligrosamente altas, afectaron a millones de personas en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial y reiteró la importancia de las alertas tempranas y los planes de acción contra el calor.

De acuerdo con el centro meteorológico mundial en Beijín, China, durante la última semana de agosto del presente año, las temperaturas máximas superaron los 42°c en partes de Asia occidental, el sur de Asia central, la mayor parte del norte de África, el sur de Pakistán y el suroeste de Estados Unidos, con máximas que sobrepasaron los 45 grados.

El análisis de Climate Central arrojó que uno de cada cinco habitantes del mundo, es decir 1,800 millones de personas, soportó un calor extremo durante esos meses.

Las ciudades de Europa y Asia encabezaron la lista de las zonas con más episodios de calor extremo, aunque América Latina y el Caribe también registraron temperaturas fuera de lo habitual, incluso en regiones que estaban en tiempo lluvioso.

En el caso de Irán e Iraq las temperaturas máximas rebasaron los 50 grados lo que provocó interrupciones en el suministro de electricidad y agua, así como la suspensión de clases y el trabajo.

El cambio climático está pasando factura en el mundo. El calor extremo ha sido el vehículo principal para los incendios forestales catastróficos, que han costado vidas y ha deteriorado la calidad del aire.