Calles y aceras despedajas luego del reordenamiento en Soyapango

En Soyapango se desmontaron estructuras que eran utilizadas como locales comerciales en los alrededores de plaza Mundo, personas del sector esperan que la municipalidad de San Salvador Este reubique a quienes han quedado sin su fuente de ingresos.

Otros proponen explorar alternativas como la instalación de mercaditos nocturnos, con el objetivo de que los afectados puedan continuar con sus actividades comerciales.

Las arterias viales intervenidas durante las últimas horas fueron la avenida Cuba, la calle Roosevelt y sectores cercanos al centro comercial ubicado en el bulevar del Ejército.

El sindicato de trabajadores de Soyapango señaló que estas medidas afectarían económicamente a al menos 450 familias, la comuna ha confirmado que los comerciantes serán trasladados a diferentes espacios, entre ellos, el antiguo Instituto Regulador de Abastecimientos, además, informó que las acciones se extenderán a otros distritos, como Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.