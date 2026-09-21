Calles y aceras despedajas luego del reordenamiento en Soyapango

Varias calles en Soyapango lucen despejadas luego de un reordenamiento ejecutado por la comuna de San Salvador Este y esperan extender estas acciones al resto de distritos.

En Soyapango se desmontaron estructuras que eran utilizadas como locales comerciales en los alrededores de plaza Mundo, personas del sector esperan que la municipalidad de San Salvador Este reubique a quienes han quedado sin su fuente de ingresos.

Otros proponen explorar alternativas como la instalación de mercaditos nocturnos, con el objetivo de que los afectados puedan continuar con sus actividades comerciales.

Las arterias viales intervenidas durante las últimas horas fueron la avenida Cuba, la calle Roosevelt y sectores cercanos al centro comercial ubicado en el bulevar del Ejército.

El sindicato de trabajadores de Soyapango señaló que estas medidas afectarían económicamente a al menos 450 familias, la comuna ha confirmado que los comerciantes serán trasladados a diferentes espacios, entre ellos, el antiguo Instituto Regulador de Abastecimientos, además, informó que las acciones se extenderán a otros distritos, como Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.