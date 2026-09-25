¡Calles en riesgo! Baches complican el tránsito en colonia Guadalupe

En el pasaje 24 de la colonia Guadalupe, en Soyapango, los enormes baches complican el tránsito de automovilistas y motociclistas, según denuncias de los habitantes de la zona.

Los conductores deben realizar maniobras para evitar caer en los agujeros, mientras los vecinos señalan que esta situación representa un riesgo para quienes circulan por el sector. Además, aseguran que las lluvias agravan las condiciones de la vía.

Los habitantes habrían solicitado desde hace algunos meses trabajos de reparación tanto a las autoridades locales como al Ministerio de Obras Públicas, pero aseguran que hasta el momento no han recibido respuesta. En el sector también se observan daños asociados a fugas de agua.