Estas son las rocas que bloquearon el paso en la calle al volcán, las lluvias han dejado vulnerable el terreno volviéndose más susceptible a derrumbes, ya que en este punto ubicado en las cercanías del cantón Álvarez, la vía también se vio afectada por la acumulación de lodo debido a los deslizamientos. Esta situación preocupa a los habitantes del sector, ya que dicen que la corriente de agua que baja por toda esta calle es considerable

Las intensas lluvias también provocan daños en las calles, como ocurrió en el bulevar Los Próceres, donde la capa asfáltica se desprendió en un tramo, pero fue reparado por el fondo de conservación vial.

Hay otras arterias que ya tienen meses o hasta años dañadas, y el no darles solución hace que a medida avance el tiempo incremente la problemática, ejemplo de ello es la 20 calle poniente, que conecta con la 49 avenida sur y es utilizada como ruta alterna para trasladarse al bulevar Venezuela, donde el deterioro es evidente y los habitantes dicen que durante la época lluviosa los baches aumentan su tamaño

El barrio Lourdes de San Salvador es otro punto donde varias calles están dañadas, entre ellas se encuentra la 34 avenida sur donde más de una cuadra está llena de varios baches, afectando el tránsito para los automovilistas.

La misma situación se reporta a tan solo unos metros, en la 20 avenida sur también hay un tramo donde la calle está deteriorada.