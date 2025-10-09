Aún persiste confusión entre los usuarios del transporte colectivo tras el cierre de calles y la modificación de recorridos de varias rutas de buses y microbuses en el centro histórico de San Salvador, la medida responde a los trabajos de cableado subterráneo que se ejecutan en el perímetro del cine Libertad, los autobuses afectados son la ruta: AB 1, AB 2-b1, AB 2-B2, AB 10, AB 11, AB 22, AB 26, AB 38-A, AB 38-B y AB 5; y los microbuses: ruta MB 5, MB 11, MB 11-B, MB 11-c y MB 26, en total, son 21 las modificadas.

Usuarios señalan que el nuevo dispositivo les ha generado dificultades para abordar las unidades, ya que la última parada autorizada se encuentra en el mercado excuartel.

Las autoridades detallaron que la intervención abarca un tramo de un kilómetro, comprendido entre la 4ª calle poniente, 6ª calle poniente, 6ª avenida sur y 8ª avenida sur, como rutas alternas se han habilitado la 3ª calle oriente, 8ª avenida norte, 2ª calle oriente, avenida Cervantes, calle Delgado, 4ª calle Oriente y el bulevar Venezuela.

Los cambios serán temporales y se mantendrán mientras duren las obras. El ministro de Obras Públicas reiteró que los trabajos se extenderán desde octubre hasta los primeros días de diciembre.