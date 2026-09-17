Calidad del aire en El Salvador

Las concentraciones de partículas contaminantes en el aire alcanzaron entre 60 y 70 microgramos por metro cúbico, un nivel considerado moderado.

Para entenderlo mejor, la calidad del aire se divide en diferentes niveles: de 0 a 50 microgramos por metro cúbico se considera buena; de 51 a 100, moderada; de 101 a 150, puede afectar principalmente a personas sensibles; y de 151 a 200, puede representar un riesgo para toda la población.

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire en San Salvador Oeste, centro y este permanecen en mantenimiento, según el sistema de vigilancia ambiental, la coincidencia de las tres zonas en estado de mantenimiento no aclara si los datos mostrados corresponden a lecturas en tiempo real o a un último registro antes de la interrupción del servicio.

El aire en San Salvador de esas tres zonas presenta en esas lecturas un nivel moderado de contaminación, un poco por encima de lo que se considera ideal. No es algo peligroso para la mayoría de la gente, pero sí puede causar molestias como tos, ojos irritados o dificultad para respirar en niños, adultos mayores, embarazadas o personas con problemas respiratorios como asma.

Pero el impacto no se limita a las personas. El polvo y otros compuestos que viajan por el aire también pueden llegar a los ecosistemas marinos y terrestres.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense, cada año más de 100 millones de toneladas de polvo del Sahara son transportadas desde África hasta otras regiones del planeta, incluso hasta la cuenca del río amazonas. En El Salvador se reportan concentraciones medias y se prevén que bajen en las próximas horas.

Este polvo puede aportar nutrientes a algunos ecosistemas, pero en determinadas condiciones también puede contribuir a la contaminación. El experto asegura que en los últimos 5 años se reportan en el país un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.