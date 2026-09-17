Calidad del aire en alcanza niveles moderados y podría afectar a personas sensibles

La calidad del aire en El Salvador alcanzó niveles moderados de contaminación, con concentraciones de partículas entre 60 y 70 microgramos por metro cúbico, según las lecturas de las estaciones de monitoreo de San Salvador Oeste, Centro y Este.

El nivel moderado puede causar molestias como tos, ojos irritados o dificultad para respirar en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con problemas respiratorios.

Las tres estaciones de monitoreo permanecen en mantenimiento, por lo que no se aclara si los datos corresponden a lecturas en tiempo real.

Expertos señalan que el polvo del Sahara, que transporta más de 100 millones de toneladas anuales desde África, puede contribuir a la contaminación.

En los últimos cinco años se reporta un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en el país.