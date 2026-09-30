Calendario electoral avanza hacia las elecciones de 2027

El calendario electoral de 2027 ya establece las fechas límite para la inscripción de candidaturas a presidente, vicepresidente y diputados. Los partidos políticos deberán presentar sus planillas entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre, rumbo a los comicios del 28 de febrero.

Para los consejos municipales, el plazo de inscripción será del 9 al 19 de noviembre, según el cronograma electoral. El Tribunal Supremo Electoral resolverá la inscripción de las candidaturas presidenciales a más tardar el 1 de diciembre.

La propaganda para presidente y vicepresidente arrancará el 27 de octubre, mientras que la de diputados comenzará el 27 de diciembre. En todos los casos, la propaganda finalizará el 24 de febrero de 2027.