Cada año más de 684,000 personas mueren, a nivel mundial, a causa de caídas y 37.3 millones requieren atención medica debido a la gravedad de las lesiones.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud revelan que los mayores de 60 años son los que sufren, en su mayoría, más caídas mortales. Y es que para caerse no se requiere de mucho con solo perder el equilibrio y pegar con el suelo u otra superficie basta para ser parte de las estadísticas.

38 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad se pierden cada año, en el mundo. Si una persona de 65 años o más sufre algún tipo de lesión por caída los costos pueden rondar los 3,600 dólares en países como Finlandia y más de 1,000 dólares en Australia.

La fractura de cadera es la más común en personas mayores y los lugares donde se registra la mayor cantidad de incidentes son en las habitaciones o en los baños, a raíz de las caídas de su propia altura.

Ante este tipo de hechos, es importante saber cómo actual.

También es importante conocer cuáles son los medicamentos que consume el adulto mayor en casa, porque si producen sueño o son sedantes, son factores de riesgo para mareos y caerse; si consume medicinas para la presión y la baja mucho, puede provocar cambios de la presión arterial cada vez que realice actividades, facilitando una caída.