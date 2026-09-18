Café impulsó el desarrollo económico y social de Costa Rica desde su expansión durante el siglo XIX

El cultivo del café comenzó a expandirse en Costa Rica durante el siglo XIX y rápidamente se convirtió en uno de sus principales productos de exportación, según un recuento sobre la historia del grano en el país centroamericano.

La producción cafetalera permitió generar ingresos y contribuyó al desarrollo de infraestructura, comercio y distintas actividades económicas, además de influir en la construcción de una sociedad con nuevas oportunidades especialmente en las zonas productoras.

Con el paso del tiempo, Costa Rica desarrolló una reputación internacional por la calidad de su café, cultivado en gran parte en regiones montañosas donde las condiciones de altura, clima y suelo favorecen el desarrollo del grano.

Aunque actualmente el país cuenta con una economía mucho más diversificada, el café continúa siendo un producto emblemático que representa parte de su historia económica y cultural.