Una pareja de adultos y tres menores de edad fueron detenidos en el kilómetro 2 de la carretera Troncal del Norte, luego de ser identificados gracias a cámaras de videovigilancia.

Los vehículos en los que se desplazaban estaban reportados como utilizados en el hurto de tres motocicletas, lo que permitió a las autoridades actuar con rapidez.

El operativo se realizó el 19 de agosto en Santo Tomás, donde la Policía investiga si el grupo formaba parte de una red que habría cometido otros robos en la zona.