La Fiscalía General de la República desarticuló una red narcotraficante con la captura de 36 personas, quienes operaban desde la frontera con Guatemala para distribuir cristal (metanfetamina) en El Salvador.

Entre los detenidos figura Luis Fernando Mercado, dueño de una cervecería usada como fachada para ocultar el tráfico de drogas, incluso en entregas a domicilio.

El operativo, fruto de una investigación iniciada en 2024, dejó incautadas dosis de droga, dinero en efectivo y vehículos, evidencias clave para el juicio.