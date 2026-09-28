Cada persona desperdicia 91 kilos de comida al año, según Programa de la ONU

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que en El Salvador cada persona desperdicia alrededor de 91 kilos de alimentos al año, equivalentes a 200 libras.

El nutricionista y conferencista Kevin Flores explicó que entre los productos que más se desechan figuran las frutas, las verduras y los lácteos, ya sea por compras excesivas o por no revisar las fechas de vencimiento en el supermercado.

Señaló que el problema responde tanto a la falta de planificación como al exceso de compra, pues muchas veces se adquieren productos en oferta sin verificar lo que ya existe en la refrigeradora o la despensa.

Como recomendación, indicó que revisa primero lo que tiene en la refrigeradora, coloca al frente los productos con más días de almacenamiento y luego compra únicamente lo que falta.