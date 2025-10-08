En El Salvador, cada 65 minutos una mujer es víctima de violencia sexual, una cifra que evidencia la persistencia de esta como la principal forma de agresión contra mujeres, niñas y adolescentes.

Según la Fiscalía, en once meses se registraron 18,949 denuncias por diferentes delitos que vulneran los derechos de este sector, de los cuales 8,038 corresponden a agresiones sexuales.

Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer, advirtió que estos casos siguen sin ser atendidos de manera integral por el Estado, lo que perpetúa el ciclo de impunidad y desprotección.