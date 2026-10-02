Cachorros con vómitos o diarrea por más de cuatro horas requieren revisión veterinaria urgente

Un cachorro con vómitos o diarrea por más de cuatro horas requiere una revisión veterinaria para evaluar su nivel de deshidratación.
La doctora Carolina Rivas advirtió que los cachorros se deshidratan rápidamente y pueden presentar obstrucciones parasitarias o por cuerpos extraños.
Rivas explicó que los cachorros exploran todo con el hocico y pueden ingerir piedras, tierra o pedazos de muebles.
Recomendó no dejarlos solos por mucho tiempo y retirar objetos pequeños y basureros a su alcance.
También sugirió mantener al día el control de desparasitantes y vacunas para descartar procesos virales. Ante síntomas persistentes, lo principal es llevar a la mascota a evaluación para descartar deshidratación, dolores abdominales o problemas parasitarios.