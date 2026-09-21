Cacao salvadoreño

El país produce más de 1,200 toneladas métricas de cacao al año, pero sigue siendo un cultivo pequeño frente a otros países. Solo en El Salvador se registran 2,000 productores dentro del sector. Buena parte de los emprendedores evitan intermediarios para evadir exceso de costos.

Un emprendimiento puede comprar desde libras hasta varios quintales mensuales, dependiendo de su capacidad de producción. Actualmente el quintal de cacao puede costar entre 300 y 400 dólares. El valor cambia según la calidad del grano, fermentación, secado, humedad, variedad y volumen comprado. Aunque en los últimos meses no se registran incrementos, pero eso no les quita la preocupación para la cosecha de este año debido a la falta de lluvias.

La sequía podría tener graves afectaciones en la próxima cosecha, ya que el cacao necesita sombra y humedad para crecer, además requiere mucha agua para su crecimiento adecuado. La poca lluvia podría generar estrés hídrico a las plantas, disminuyen la producción incrementando los costos para pequeños emprendedores.