¿Buscas trabajo en educación? Abren plazas para tutores presenciales

Profesionales salvadoreños y extranjeros del área de educación podrán postularse al Programa de Tutores Presenciales 2026, una convocatoria dirigida a quienes buscan trabajar de manera presencial en distintos centros educativos del país. El proceso de postulación estará disponible hasta el 15 de octubre de 2026.

De acuerdo con la convocatoria del Ministerio de Educación, entre los requisitos se solicita contar con profesorado o licenciatura en educación, con especialidad en lenguaje, matemática o ciencias naturales, además de estar inscrito en el registro del escalafón docente.

Para los profesionales extranjeros, se considerará el registro equivalente de su país de origen. También deberán acreditar experiencia en docencia, tutorías, talleres o proyectos educativos y sociales.