¿Buscas empleo? Abren convocatoria para capacitar a 600 conductores de carga pesada

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) abrió una convocatoria para capacitar gratuitamente a 600 personas como conductores de transporte de carga pesada, ante la demanda de más de 1,200 puestos de trabajo en este sector. La iniciativa busca formar personal que pueda acceder a estas oportunidades laborales.

El programa contempla 24 clases teóricas y 96 horas de prácticas, además de preparación para obtener la licencia de conducir tipo T.

Entre los requisitos figuran ser mayor de 21 años, contar con licencia de conducir y tener experiencia manejando vehículos estándar.