Buscan juicio político contra secretario de defensa de Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa en el pentágono, Hegseth insistió en que él había llevado a cabo operaciones militares legales que resultaron exitosas, y señaló que ningún secretario de defensa anterior ha sido sometido a un proceso de juicio político por realizar acciones de este tipo.

El lunes, Massie presentó ocho cargos para un juicio político, acusándolo de librar una guerra en Irán sin la aprobación del congreso, de ignorar las leyes destinadas a minimizar las bajas civiles y de ordenar al departamento de defensa que llevara a cabo ejecuciones extrajudiciales.