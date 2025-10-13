El gobernador de San Miguel, Miguel Sinaí Hernández, informó sobre el extravío de dos turistas extranjeros en el volcán Chaparrastique, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Equipos de la Policía Nacional Civil, Bomberos, Cruz Roja y Cruz Verde iniciaron el ascenso al coloso para localizar a los visitantes, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Las autoridades destacaron que se trata de un esfuerzo conjunto entre distintas instituciones de primera respuesta, que trabajan bajo condiciones difíciles para lograr un rescate exitoso.