emocionalmente a los padres, condición que según la psicóloga Silvia Cienfuegos suele normalizarse pese a sus graves consecuencias.

Este desgaste extremo se manifiesta cuando las personas dejan de disfrutar actividades que antes les producían placer, experimentando tristeza profunda, ansiedad e incluso aislamiento social como resultado de las altas expectativas autoimpuestas.

Las señales de alerta incluyen irritabilidad constante, problemas de concentración y cuestionamientos crueles sobre la propia capacidad parental, síntomas que requieren identificación temprana para evitar que deriven en depresión o afecten el desarrollo emocional de los hijos mediante modelado conductual negativo.