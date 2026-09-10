Bulla Fest cierra este sábado con arte y bandas nacionales

El Bulla Fest, festival de cine, música y arte que se desarrolla en San Salvador desde el 28 de agosto, cerrará este sábado 12 de septiembre con un concierto.

Pedro Alfaro, conocido como Dross, explicó que el festival inició con el documental «Sin Fronteras», sobre un breakdancer llamado Milo, y que durante estos días se han proyectado películas independientes de Centroamérica y el Caribe.

Las entradas están disponibles en preventa a través de Mi Ticket y las que queden se venderán en la puerta el día del evento, cuyo aforo es de 400 personas. El evento inicia a las 4 de la tarde y cerrará a la medianoche.