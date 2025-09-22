Bulgaria proclamó su independencia del Imperio Otomano el 22 de septiembre de 1908 en la ciudad de Tarnovo, un acto que marcó el fin de siglos de dominio otomano.

La ceremonia, que tuvo lugar en la emblemática fortaleza de Tsarevets, incluyó la proclamación del príncipe Fernando I como zar de todos los búlgaros.

Aunque el país ya gozaba de autonomía interna desde la guerra ruso-turca de 1877-78, esta declaración formal consolidó su soberanía completa tras negociaciones diplomáticas que evitaron un conflicto militar con las grandes potencias de la época.