Bulevar Merliot permanece cerrado por trabajos en cajas de aguas residuales

El paso vehicular sobre el Boulevar Merliot permanece cerrado debido a que continúan los trabajos en las cajas de aguas residuales en el tramo que conduce hacia el Boulevard Monseñor Romero.

El Ministerio de Obras Públicas aún no ha definido cuándo se aperturará nuevamente este tramo, por lo que los conductores deben tomar rutas alternas.

Gestores del viceministerio de Transporte se encuentran en el punto para agilizar la situación vehicular en el sector. Se recomienda a los automovilistas estar pendientes de las fuentes oficiales para conocer la reapertura de la vía.