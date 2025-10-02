Un adulto mayor de 91 años y un motociclista de 25 fallecieron tras un violento accidente en el bulevar Constitución de San Salvador, un punto que los residentes del cantón San Roque señalan como recurrentemente peligroso.

Santos Rodríguez perdió la vida al ser atropellado por Diego Guardado, quien también murió en el acto, según confirmaron los cuerpos de socorro que hallaron sus cuerpos sin signos vitales.

La esposa del adulto mayor, comentó en exclusiva que fue su sobrino quién le dio la trágica noticia cuando se encontraba en su vivienda.