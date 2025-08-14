El presidente, Nayib Bukele, designó a la médica militar Karla Trigueros como nueva ministra de Educación, marcando un giro en la conducción de este sector estratégico.

Con experiencia en el comando de sanidad durante la pandemia, Trigueros apoyó en la logística de vacunación contra el COVID-19, demostrando capacidad organizativa.

El mandatario enfatizó que su misión será «romper paradigmas» y elevar los estándares educativos, preparando a los estudiantes para los desafíos del futuro con un enfoque innovador.