El Presidente Nayib Bukele anunció que la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) llevará el nombre del Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, en un emotivo homenaje durante la conmemoración del 204 aniversario de independencia.

Arriaza, uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil y ascendido en 2023 al grado histórico de Comisionado General, falleció en cumplimiento del deber el año pasado.

El mandatario destacó el compromiso del comisionado general y reconoció que su compromiso fue determinante para alcanzar la seguridad que hoy disfrutan los salvadoreños.